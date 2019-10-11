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11.10.2019 10:30
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Mirai оказался помесью Camry и моделей Lexus

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Токийский автосалон, который откроется 24 октября, станет местом премьеры второго поколения водородного седана Toyota Mirai. Но дебютирует он в статусе концепта.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Напомним, что Mirai не просто блажь сочувствующих экологии японцев, а серийно производящаяся модель: в компании озвучили, что по всему миру на данный момент продано порядка десяти тысяч экземпляров Mirai первой генерации.

В основе второго поколения Mirai Fuel Cell лежит модульная архитектура TNGA-N, благодаря чему удалось снизить центр тяжести, повысить жёсткость кузова и безопасность, улучшить управляемость и манёвренность. Важно, что благодаря смене "тележки" инженерам удалось перекомпоновать элементы силовой установки так, что вместо четырёх мест теперь целых пять.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В габаритах Mirai, кстати, прибавил: колёсная база увеличилась до 2 920 мм (+140 мм), длина - до 4 975 мм (+85 мм), ширина - до 1 885 мм (+70 мм), а высота, напротив, уменьшилась до 1 470 (-65 мм).

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Новый Toyota Mirai получил "усовершенствованную систему топливных элементов" - так сказали в компании, не конкретизируя цифр, добавив, что дальность передвижения увеличилась на 30%, то есть можно оптимистично ожидать более 800 км по циклу NEDC, которые в условиях реальной эксплуатации превратятся в 600 км.

Производственная версия Toyota Mirai будет выпущена ближе к концу 2020 года.

Напомним, на автосалоне в Токио Toyota также представит GranAce, который появится и в России, но под другим именем.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota