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08.10.2019 12:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила VIP-модель, которую привезет в Россию

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota представила новый бизнесвэн GranAce. И здесь необходимо отметить два момента: эта модель уже дебютировала как Majesty в Таиланде и по факту это тот же Hiace новой генерации, но в VIP-исполнении.

Длина новинки составляет 5.3 метра, а колёсной базы 3.2 метра с лихвой хватило на организацию внутреннего пространства для удовлетворения потребностей людей, что называется, с претензиями.

Фото: "РГ"
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В стандартной комплектации Toyota GranAce имеет три ряда по два кресла в каждом, но также доступна модификация с восемью посадочными местами в таком случае количества рядов увеличивается до четырёх.

Отделка - кожа, присутствуют вставки под дерево и из металла, на создание атмосферы работает светодиодная подсветка вдоль всего салона. Автомобиль оснастили комплексом безопасности Toyota Safety Sense с ассистентами распознавания пешеходов и функцией экстренного торможения, мультимедиа с поддержкой смартфонов на iOS и Android, интеллектуальным круиз-контролем.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota GranAce укомплектован дизельной турбочетвёркой объёмом 2.7 литра мощностью 163 л.с., коробка передач - 6-ступенчатый "автомат". Ноапомним, что у новинки задняя подвеска изменена: рессорная уступила место пружинной.

Фото: www.dinside.no
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Мировая премьера GranAce состоится через пару недель на автосалоне в Токио, и кроме бизневэна у компании ещё семь премьер. Перспективы появления Toyota GranAce в России вполне определённы: к нам модель приедет, но только под именем Hiace, и случиться это может до конца этого года.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota