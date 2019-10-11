Помощник Трампа на треть сократит штат совета по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть.

В интервью агентству Reuters О'Брайен уточнил, что сократит штат со 178 до 117 человек. Кроме того, он ограничит роль СНБ подбором и предоставлением рекомендаций президенту по уже существующей повестке, отказавшись от попыток самостоятельно разрабатывать внешнеполитический курс, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился сократить количество сотрудников в СНБ. Цель - сделать совет "более гибким" под руководством нового советника президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который сменил на этом посту Джона Болтона.

СНБ - консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики. По данным агентства Bloomberg, последние 30 лет штат совета нацбезопасности неуклонно расширялся. У президента Джорджа Буша-старший было менее 50 советников, при Билле Клинтоне их число приблизилось к 100, при Джордже Буше-младшем превысило 135, а рекордного уровня достигло во время Барака Обамы - 184 консультанта.