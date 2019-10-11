Посольство РБ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой

Гибель четырех белорусских граждан в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области подтвердила 11 октября дипломатическая миссия РБ в российской столице. Личность еще одного потерпевшего в ДТП устанавливается, уточнили дипломаты. Кроме того, двое граждан Беларуси находятся в местной областной клинической больнице, а один после осмотра отпущен.

Авария, сообщает посольство, произошла накануне в 16.20 на 202-м км автодороги М3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который ехал в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел в кювет.