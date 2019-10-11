Владимир Путин пояснил свое отношение к либерализму

Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ. Российский лидер в своем выступлении отметил важность культурных, гуманитарных и научно-образовательных контактов между странами-участниками объединения. В этой связи Путин особо подчеркнул необходимость сохранения своих культурных традиций.

"Вы, наверное, обратили внимание - пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия. И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований", - сказал он.

Напомним, что ранее в интервью Financial Times Путин отмечал, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. При этом президент подчеркивал, что либеральные идеи нельзя уничтожать, просто нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.