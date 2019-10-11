В Саратове простятся с трагически погибшей школьницей

Саратовцы смогут проситься с трагически погибшей 9-летней Лизой Киселевой в воскресенье.

Как уже рассказывала "РГ", саратовская школьница пропала в районе СХИ по дороге в школу утром в среду. В поисках девочки принимали участие, помимо спасателей и полицейских, сотни волонтеров.

В пятницу утром в СК РФ сообщили, что тело девочки найдено, задержан и ее предполагаемый убийца - 35-летний неоднократно судимый житель областного центра.

В областном правительстве и городской администрации пообещали оказать семье трагически погибшего ребенка необходимую помощь.

После того, как стало известно о смерти Лизы, горожане стали приносить цветы и мягкие игрушки к подъезду дома, где она жила на улице Высокой, и к месту ее гибели.

Как сообщает городская администрация, прощание состоится 13 октября в 11.30 в храме Петра и Павла, по адресу: улица 50 лет Октября, 107 Д