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11.10.2019 12:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев назначил директора "Артека"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Константин Федоренко. Фото: artek.org Константин Федоренко. Фото: artek.org
Константин Федоренко. Фото: artek.org

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директором международного детского центра "Артек" Константина Федоренко. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительство РФ.

В документе отмечается, что Федоренко, который с февраля 2019 года был временно исполняющим обязанности директора центра, утвержден в должности сроком на пять лет.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Как сообщалось, в конце 2018 года пост директора "Артека" покинул Алексей Каспржак, который занимал его с 2014-го. За пять лет число принимаемых "Артеком" детей возросло с шести до 40 тысяч в год. За это время лагерь посетили 120 тысяч детей, в том числе более 3200 иностранцев.

Инфраструктуру "Артека" привели в соответствие с международными стандартами: реконструировано более 280 тысяч квадратных метров жилых, образовательных, спортивных, сервисных площадей.

Константин Федоренко родился в 1976 году в городе Белореченск Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный технологический университет. В 2005 году занимал должность заместителя начальника управления промышленности администрации Белореченского района, с 2006 по 2007-й руководил управлением инвестиций и проектного сопровождения районной администрации. В 2011 году назначен первым замглавы администрации Белореченского района.

С 2013 по 2017 год - первый заместителем министра, а с августа 2017-го - и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. С июля 2018 года занимал пост министра труда и социального развития Краснодарского края. С ноября 2018 года работал в МДЦ "Артек" заместителем директора по строительству. Женат, воспитывает троих детей.

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