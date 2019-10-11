В каких городах России жители готовы разделять мусор

23,6 процента россиян согласны выкидывать бумагу, стекло, пластик и органику по отдельности. Остальные высказались против инициативы.

В опросе приняли участие 90 тысяч человек из 16 городов России, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. На вопрос "Готовы ли вы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности пластик, бумагу, стекло, органический мусор и т. д.?" в среднем по стране почти девять процентов ответили, что уже используют экологичный подход, так как у их дома установлены специальные контейнеры. При условии появления таких конструкций во дворе готовы разделять отходы еще 15 процентов. 65,5 процента участников опроса заявили, что не будут сортировать мусор ни при каких обстоятельствах.

Положительно откликнулись на идею жители Казани, Воронежа и Екатеринбурга. В городах-миллионниках 39,1, 35,6, 32,9 процента опрошенных соответственно уверены в бесполезности сваливания всего мусора в одну общую кучу. Следом за тройкой лидеров идут Москва (29,4 процента), Ростов-на-Дону (28,8), Новосибирск (28,5), Пермь (28,2), Красноярск (27,4), Челябинск (26,9) и Краснодар (25,5). Меньше всего сторонников раздельного сбора мусора в Волгограде (14,8).

Так или иначе, не все отходы россиян доходят даже до помойки. В качестве мусоропровода нередко используют канализацию. Так, "РГ" недавно писала о необычных находках в тюменской системе водоотведения (например, монеты и нижнее белье). То, что становится ненужным и отправляется на помойку, тоже ставит в тупик. В той же Тюмени на ленте мусоросортировочного завода нашли живую черепашку, ее назвали Лаки (от английского "удача").