В России представили первый в истории кроссовер Aston Martin

В Россию приехал Aston Martin DBX. Официальная цена роскошного кроссовера с мерседесовским мотором V8 пока не объявлена, но новинка скорее всего будет стоить порядка 20-30 млн рублей.

По грязи и канавам в окружении кожи и дерева с хрустальным бокалом шампанского в руке - примерно так позиционируют появление в своих модельных рядах автомобилей повышенной проходимости представители люксовых брендов. Растущий во всем мире спрос на кроссоверы лихорадкой охватил и покупателей самых дорогих машин. Нарасхват идут Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Bentley Bentyaga.

К списку производителей роскошных моделей с повышенным дорожным просветом спешит примкнуть и Aston Martin, который устроил в Москве в салоне "Авилон" закрытый показ своего первого в истории внедорожника. Разговоры о том, что и этот премиальный бренд хочет обзавестись "джипом" ведутся давно - еще женевской весной 2009 года публике был представлен концепт-кар Lagonda.

Но серийная машина у британцев появилась только сейчас. И то, в этот раз в Россию новинка приехала опять в статусе прототипа, готовую к продаже версию можно будет увидеть в декабре этого года. А пока DBX предстал на российской земле в камуфляжной оклейке. Внешне этот автомобиль чем-то напоминает спорткары Porsche - только с удлинённым капотом. Броско и оригинально разве что смотрится большая хищная пасть решетки радиатора.

Выступивший на мероприятии менеджер Aston Martin по запуску новых продуктов Саймон Крофт заявил, что машина будет оснащаться 4-литровым двигателем (V8 twin-turbo в 550 л.с.), позже появится еще более мощный силовой агрегат V12). Примечательно, что мотор у новинки из Британии - немецкий, а точнее мерседесовский: Aston Martin вот уже более 5 лет сотрудничает с Daimler AG, и Mercedes-Benz в сфере производства моторов и других ключевых автомобильных агрегатов.

По словам директора салона Aston Martin компании "Авилон" Дмитрия Рыкова, в России уже наблюдается большой интерес к новому люксовому кроссоверу, в портфеле дилера есть 30 предварительных заказов на автомобиль. Правда, пока официальная цена на новинку не объявляется. Но с учетом ценников на внедорожники Cullinan и Urus можно предположить, что DBX будет стоить 20-30 млн рублей.

Не объявляются и детали комплектации нового роскошного кроссовера. Не исключено, что к нему будут предлагаться интересные "фишки", такие как, скажем, сидения и коктейльный столик для пикника в Rolls-Royce Cullinan, которые автоматически выдвигаются наружу из специального отсека в багажнике (цена - 2,35 млн рублей). Или комплект дорожных сумок Rolls-Royce, которые специально подходят для установки в багажник модели Phantom за 1,4 млн. Ну а самой дорогой опцией у автодилера "Авилон" сейчас считается специальный набор для шампанского для автомобилей Rolls-Royce в виде оригинального ящичка ручной работы. Цена такого дополнения роскошной жизни - 5,7 млн рублей.