Власти Испании решили эксгумировать Франко до 25 октября

Власти Испании планируют эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко до 25 октября. Соответствующее решение принял 11 октября кабинет министров пиренейского королевства. Согласно этому постановлению, мемориальный комплекс "Долина павших" будет закрыт для посещения с пятницы до окончания операции.

Однако точная дата проведения работ все еще не установлена. Ожидается, это произойдет в промежутке между 19 и 22 октября. При этом власти обязаны будут за 48 часов предупредить родственников о предстоящем вскрытии могилы.

Нежелание правительства называть точную дату местные СМИ связывают с тем, что в ближайшие дни суд должен вынести решение по делу о попытке каталонских политиков добиться независимости региона (что может вызвать некоторые волнения). Референдум, несмотря на запрет конституционного суда, прошел 1 октября 2017 года, признание его результатов региональным парламентом привело к тому, что Мадрид распустил этот законодательный орган и взял управление автономией на себя. Ряд влиятельных политиков оказался на скамье подсудимых, а бывший глава женералитата Карлес Пучдемон и несколько его советников скрылись на территории Бельгии.

Примечательно, что 25 октября - это уже третья дата, устанавливаемая правительством социалиста Педро Санчеса для проведения эксгумации и перезахоронения Франко. Сначала речь шла о католическом Рождестве 2018 года, затем о 10 июня 2019-го, но противодействие потомков диктатора вынуждало кабмин раз за разом переносить сроки. В настоящее время внуки Франко намерены обжаловать решение верховного суда, давшего правительству добро на эксгумацию, в конституционном. Однако с учетом установленных сроков он сможет лишь парализовать захоронение останков на кладбище Мингоррубио. Именно это место было выбрано Мадридом, поскольку там уже покоится супруга Франко Кармен Поло. Потомки же каудильо настаивают на том, чтобы их предок, раз уж эксгумацию им не остановить, был захоронен в кафедральном соборе столицы Альмудена (в сентябре верховный суд отказал им в этой просьбе, встав на сторону правительства, считающего, что в этом случае будет крайне сложно обеспечить безопасность прихожан, а сам собор превратится в место паломничества сторонников генералиссимуса).

По мнению экспертов, эксгумация Франко в конце октября также должна способствовать мобилизации электората в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 10 ноября. Фактически это предвыборный ход социалистов, несмотря на то, что официально кампания стартует только 1 ноября.

Как заверила вице-премьер Кармен Кальво, эксгумация будет проведена "с абсолютным уважением к останкам и семье", по решению внуков и правнуков может быть проведена "церемония в соответствии с их религиозными предпочтениями". Правительство готово принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, рассматривается вариант перемещения останков из "Долины павших" на кладбище Мингоррубио на вертолете. Кабинет министров будет представлять глава минюста Долорес Дельгадо. Предполагается присутствие коронера на случай, если гроб был поврежден (например, грунтовыми водами). А вот журналистов на эксгумацию не позовут, все работы пройдут в закрытом для СМИ режиме.