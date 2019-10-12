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12.10.2019 02:26
Рубрика: В мире

Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток - 2"

Фото: AP Photo/Michael Sohn Фото: AP Photo/Michael Sohn
Фото: AP Photo/Michael Sohn

Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации "Северного потока - 2". По ее словам, этот проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По ее словам, было бы нечестно создавать впечатление, будто "Северный поток" можно еще остановить, "учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности", - цитирует министра РИА Новости. Крамп-Карренбауэр отметила очевидную сложность проекта, а также подчеркнула, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров осудил позицию президентов США и Польши, которые обсуждали, как можно помешать реализации "Северного потока - 2". "Варшава полностью повторяет слова старшего брата. Вместе они будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится", - подчеркнул Джабаров. Он отметил, что многие страны ЕС ждут российский газ, особенно Германия.

Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На ее территории строится станция приемки газа. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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