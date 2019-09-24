Сенатор прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку-2"

Российский сенатор Владимир Джабаров осудил позицию двух иностранных лидеров по поводу "Северного потока - 2". Напомним, президенты США и Польши накануне обсудили, как можно помешать реализации проекта.

"Варшава полностью повторяет слова старшего брата. Вместе они будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится", - подчеркнул Джабаров. Он отметил, что многие страны ЕС ждут российский газ, особенно Германия.

А вот Дональд Трамп не в восторге от грядущих перспектив. У хозяина Белого дома свой интерес, сугубо экономический. В качестве альтернативы политик и бизнесмен в одном лице предлагает сжиженный природный газ из США.

Варшава, которая является американской марионеткой, также неоднократно выступала против "Северного потока-2". Главный аргумент - проект угрожает европейской энергобезопасности.

Напомним, газопровод "Северный поток - 2" - это две трубы, проложенные по дну Балтийского моря - от побережья России до Германии. На территории последней строится станция приемки газа. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года, сообщает "Интерфакс".