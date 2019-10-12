Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу

Суд по ходатайству следствия назначил подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК РФ.

К расследованию уголовного дела привлекли следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

Установлено, что в день исчезновения девочка вышла из дома в 7.30 утра и отправилась по направлению к школе, но там так и не появилась. Два дня спустя она была обнаружена убитой.

Правоохранители установили личность человека, который мог быть причастен к убийству девочки, и задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя. На допросе мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

Сейчас проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств, назначены судебные экспертизы.

В СК РФ подчеркнули, что расследование ведется полно, объективно и беспристрастно. Совершивший жуткое преступление будет привлечен к строгой ответственности по закону.