Новости

Сергей Лебедев остается в должности лидера Исполкома СНГ 13:58
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка 13:56
В тульской кадетской школе произошла вспышка кишечной инфекции 13:54
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове 13:32
Нигерия получила от России шесть вертолетов Ми-35М 13:32
В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение 13:31
Ростовская область вошла в топ регионов по объемам строительства 13:29
Власти Японии усомнились в защите страны от "Искандеров" 13:28
В Волгограде предприниматель пытался дать взятку сотруднику ФСБ 13:26
В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане 13:21
Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 13:11
В зоопарке Сибири искусственно выкормили детеныша кинкажу 13:08
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов 12:59
Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе 12:53
Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве 12:51
В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам 12:43
Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии 12:43
Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе 12:37
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента 12:32
Медведев назначил директора "Артека" 12:32
Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО 12:26
Стало известно имя нового посла США в России 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

На канале СК РФ в YouTube опубликована короткая видеозапись допроса жителя Саратова, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.

В ходе допроса задержанный саратовец рассказывает, что ранее не был знаком с погибшей девочкой, узнал ее имя и фамилию после убийства из расклеенных по городу ориентировок. Отвечая на вопрос следователя, он говорит, что признается в убийстве малолетнего ребенка и раскаивается в этом преступлении.

Фото: iStock
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

9-летняя девочка пропала в минувшую среду утром по дороге из дома в школу. Помимо полиции и спасателей ребенка по всему городу искали и сотни волонтеров.

В пятницу утром СК РФ сообщил о том, что тело девочки обнаружено с признаками насильственной смерти, а также о задержании подозреваемого в ее убийстве 35-летнего жителя Саратова. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, задержанный саратовец рассказал, что убил ребенка якобы из-за боязни разоблачения в захвате чужого гаража. Ранее мужчина был судим за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В пятницу, после того как стало известно о смерти девочки, жители города, стали приносить мягкие игрушки и цветы к подъезду, где она жила, и к месту убийства среди гаражей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм