СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

На канале СК РФ в YouTube опубликована короткая видеозапись допроса жителя Саратова, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.

В ходе допроса задержанный саратовец рассказывает, что ранее не был знаком с погибшей девочкой, узнал ее имя и фамилию после убийства из расклеенных по городу ориентировок. Отвечая на вопрос следователя, он говорит, что признается в убийстве малолетнего ребенка и раскаивается в этом преступлении.

9-летняя девочка пропала в минувшую среду утром по дороге из дома в школу. Помимо полиции и спасателей ребенка по всему городу искали и сотни волонтеров.

В пятницу утром СК РФ сообщил о том, что тело девочки обнаружено с признаками насильственной смерти, а также о задержании подозреваемого в ее убийстве 35-летнего жителя Саратова. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, задержанный саратовец рассказал, что убил ребенка якобы из-за боязни разоблачения в захвате чужого гаража. Ранее мужчина был судим за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В пятницу, после того как стало известно о смерти девочки, жители города, стали приносить мягкие игрушки и цветы к подъезду, где она жила, и к месту убийства среди гаражей.