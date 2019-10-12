Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном

Вопрос об оказании помощи Японии в связи с разрушительным тайфуном "Хагибис" будет рассмотрен, если Токио обратится к Москве с такой просьбой.

"Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, - прокомментировал ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Но пока обращения не было".

В Японии по меньшей мере двое погибли, 70 пострадали в результате тайфуна. В стране не ходят поезда, прекращены полеты авиации. Максимальный уровень угрозы объявлен в семи префектурах, в том числе в Токио.

На данный момент о пострадавших россиянах информации нет.