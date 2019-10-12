В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис"

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис". Мужчина находился в своем доме, когда на жилище сошел оползень, передает телерадиокомпания NHK.

Таким образом, на данный момент стихия унесла жизни двух японцев, еще 69 человек получили травмы различной степени тяжести. Трое числятся пропавшими без вести.

Напомним, что на территорию японского архипелага обрушился тайфун "Хагибис". В настоящее время он достиг острова Хонсю и движется в сторону Токио. Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые спровоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. В населенных пунктах двенадцати префектур объявлен максимальный - пятый - уровень опасности. Жертвы неизбежны, однако японское правительство предпринимает все необходимые меры для минимизации потерь и ущерба.

Посольство РФ в Японии призывает наших соотечественников, находящихся на территории Страны восходящего солнца, сохранять бдительность. Дипломаты на своей странице в Facebook разместили полезную информацию, которая должна помочь сориентироваться во время стихии. На данный момент сведения о пострадавших от тайфуна "Хагибис" россиян не поступали.