В посольстве РФ в Японии рассказали, когда нужно эвакуироваться при тайфуне

"При просмотре сначала установите регион, в котором находитесь, сайт выдаст вам список убежищ и оповестит об опасности. Если не читаете по-японски, пользуйтесь автоматической системой перевода", - написали дипломаты в соцсети.

Напомним, что в Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений движения общественного транспорта. "Оно находится в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, Тайто-ку, и открыто с 1 часа дня. В субботу до 9 утра в воскресенье, но часы могут меняться в зависимости от тяжести тайфуна", - сообщили в посольстве РФ.

На территорию Японии движется тайфун "Хагибис". Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые с большой долей вероятности спровоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Жертвы неизбежны, однако местные власти предпринимают все необходимые меры для минимизации количества пострадавших и ущерба. По последним данным, в результате стихии погиб один мужчина, четверо человек числятся пропавшими без вести, около 60 человек получили травмы различной степени тяжести.