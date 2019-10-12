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Умер актер Роберт Форстер

Новости
    12.10.2019, 13:39
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Джеки Браун" (1997). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Джеки Браун" (1997). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Джеки Браун" (1997). Фото: kinopoisk.ru

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет 11 октября скончался важный американский актер Роберт Форстер. Как передает The Hollywood Reporter, ссылаясь на агента Форстера, причиной смерти артиста стал рак мозга.

Роберт Уоллес Форстер-младший родился 13 июля 1941 года в Рочестере. Там же закончил школу и посещал кружок танцев. Далее - университет и любительские театральные постановки. После получения степени Бакалавра психологии в Рочестерском университете Форстер продолжил изучать актерское мастерство.

В 1967-м Форстер устроился подсобным рабочим на 20th Century Fox, но долго на задворках индустрии не задержался и в том же году дебютировал в "Бликах в золотом глазу", триллере Джона Хьюстона с Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо.

В дальнейшем послужном списке Форстера порядка 185 фильмов и сериалов, включая роли Макса Черри в "Джеки Браун" Тарантино (номинация на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана"), детектива Макнайта в "Малхолланд Драйв" Линча, и его же "третий сезон" "Твин Пикс", "Во все тяжкие" - сериал и полнометражное продолжение. Роль в последнем стала прощальной работой актера.

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