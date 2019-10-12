Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт

Ремейк-перезапуск весёленького боевика "Ангелы Чарли" обзавелся вторым - и не сказать что особо возбуждающим - трейлером. Ролик картины режиссера, актрисы, сценариста Элизабет Бэнкс ("Идеальный голос 2", "Муви 43") доступен на YouTube-канале Sony и щедро рассыпает перед публикой разного рода жанровые банальности. Заручившись, видимо, идеей, что девочкам все это должно понравиться.

"Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам", - вводит в курс дела синопсис. Само дело - факультативно в предлагаемом видео.

В главных ролях: Кристен Стюарт ("Сумерки"), Наоми Скотт ("Аладдин", "Могучие рейнджеры"), Элла Балинска ("Чисто английские убийства"), плюс сама Бэнкс, Патрик Стюарт ("Люди Икс"), Сэм Клафлин ("Столпы земли"), Ной Сентинео ("Фостеры").

Российский прокат - с14 ноября.

Первый трейлер смотрите здесь.

"Ангелы Чарли" сначала появились на малых экранах - в сериале ABC 1976-1981 годов, продержавшись пять сезонов. В 2000 и 2003 годах режиссер Макджи выпустил два полнометражных фильма на основе сериала - с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

В 2011-м ABC попытался перезапустить телешоу, однако после выхода четырёх эпизодов, покрытых несмываемым позором уничижительной критики, проект был скоропостижно и позорно прикрыт.