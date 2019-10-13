Американский боксер впал в кому после нокаута

Участник турнира в Чикаго Патрик Дэй, проводивший свой бой перед поединками с участием Дмитрия Бивола и Александра Усика, помещен в искусственную кому после перенесенного нокаута.

В одном из разогревочных боев в Чикаго на ринг вышли американцы Патрик Дэй и Чарльз Конуэлл.

27-летний Дэй уже дважды побывал в нокдауне, когда в десятом раунде пропустил сильный удар от соперника и рухнул на настил ринга. Боксер оказался без сознания и был срочно отправлен в больницу, сообщает Boxingscene.

Как сообщается, спортсмена доставили в лучшую клинику города, где врачи, имеющие огромный опыт, провели Дэю операцию на мозге и погрузили его в медикаментозную кому.