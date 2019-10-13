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Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном

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    13.10.2019, 17:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Положа руку на сердце, вездесущий Скала Джонсон приутомил уже не хуже, чем некоторые российские актеры (не станем показывать пальцами)… но одного здесь не отнять: в очередной раз зрелище нас ждет энергичное, экспрессивное и яркое - мы про трейлер адвенчуры "Круиз по джунглям". Который опубликован на YouTube-канале студии Disney и под завязку забит движухой и разного рода милотой.

Фото: youtube.com
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По сюжету красочной вампуки отважная девушка-натуралист Лили Хоутон (Эмили Блант, "Грань будущего", "Тихое место", "Мэри Поппинс возвращается") отправляется в Амазонию - в поисках мифического волшебного дерева-целителя. На местах заручившись поддержкой не особо преуспевающего и не сильно чистоплотного капитана разваливающегося парохода Фрэнка… И началось!..

Режиссер - Жауме Кольет-Серра ("Воздушный маршал", "Дитя тьмы").

В основе сценария - адаптация аттракциона из "Диснейлэнда". (Напомним: ноги "Пиратов Карибского моря" растут примерно оттуда же.)

Российская премьера картины Disney's Jungle Cruise случится одновременно с остальным миром - 23 июля следующего года.

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