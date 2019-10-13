Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном

Положа руку на сердце, вездесущий Скала Джонсон приутомил уже не хуже, чем некоторые российские актеры (не станем показывать пальцами)… но одного здесь не отнять: в очередной раз зрелище нас ждет энергичное, экспрессивное и яркое - мы про трейлер адвенчуры "Круиз по джунглям". Который опубликован на YouTube-канале студии Disney и под завязку забит движухой и разного рода милотой.

По сюжету красочной вампуки отважная девушка-натуралист Лили Хоутон (Эмили Блант, "Грань будущего", "Тихое место", "Мэри Поппинс возвращается") отправляется в Амазонию - в поисках мифического волшебного дерева-целителя. На местах заручившись поддержкой не особо преуспевающего и не сильно чистоплотного капитана разваливающегося парохода Фрэнка… И началось!..

Режиссер - Жауме Кольет-Серра ("Воздушный маршал", "Дитя тьмы").

В основе сценария - адаптация аттракциона из "Диснейлэнда". (Напомним: ноги "Пиратов Карибского моря" растут примерно оттуда же.)

Российская премьера картины Disney's Jungle Cruise случится одновременно с остальным миром - 23 июля следующего года.