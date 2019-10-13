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Рубрика: В мире

Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков. Также они утверждают, что смогли вернуть контроль над большей частью Рас-эль-Айна.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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К месту боя были переброшены солдаты из других районов провинции, передает Firat со ссылкой на СДС. В настоящее время вооруженное противостояние ведется в промышленной зоне и предместье Телль-Бейдар.

Ранее сообщалось о том, что Турция и сирийская оппозиция захватили город Рас-эль-Айн в Сирии. Анкара ставит задачу зачистить от курдского ополчения территории, прилегающие к южным регионам страны, создать зону безопасности протяженностью до 500 километров и глубиной около 30 километров.

Российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. При этом Москва не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

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