Президент Эквадора ввел комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито и окрестностях. Туристам было рекомендовано оставаться в отелях или в аэропорту до нового распоряжения правительства.

Военный контроль должен облегчить работу стражей порядка против "излишних проявлений насилия". Ограничения на перемещение по территории страны будет действовать ближайшие сутки, сообщили власти в Twitter.

Протесты начались после того, как президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120 процентов. Демонстранты захватили три нефтяных месторождения. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения.