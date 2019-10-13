СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции

Правительство Сирии решило перебросить войска на север страны, где уже пятый день Турция проводит военную операцию "Источник мира" по созданию приграничной зоны безопасности на территории арабской республики. Как сообщает информагентство САНА, Дамаск намерен противодействовать турецким военным, которые выдавливают из района операции сирийских курдов, а также экстремистские группировки.

Таким образом, возникает риск вооруженного столкновения между армией правительства Сирии и вооруженными силами Турции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призывал все стороны решать конфликт между курдами и Турцией путем диалога с правительством сирийского президента Башара Асада.