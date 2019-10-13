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13.10.2019 20:59
Рубрика: В мире

СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции

Текст: Игорь Дунаевский

Правительство Сирии решило перебросить войска на север страны, где уже пятый день Турция проводит военную операцию "Источник мира" по созданию приграничной зоны безопасности на территории арабской республики. Как сообщает информагентство САНА, Дамаск намерен противодействовать турецким военным, которые выдавливают из района операции сирийских курдов, а также экстремистские группировки.

Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии

Таким образом, возникает риск вооруженного столкновения между армией правительства Сирии и вооруженными силами Турции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призывал все стороны решать конфликт между курдами и Турцией путем диалога с правительством сирийского президента Башара Асада.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Турецко-сирийский конфликт
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