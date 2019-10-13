СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке

Вооруженные силы Турции взяли под контроль населенный пункт Сулук в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом сообщили в воскресенье местные СМИ, которые цитирует агентство РИА Новости.

Ранее министерство обороны Турции заявило о захвате города Рас эль-Айн, который, как отметили в ведомстве, играет стратегическое значение.

На этой неделе Анкара начала наземную фазу военной операции под названием "Источник мира" на севере Сирии, целью которой является создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы и вытеснение из нее террористов группировки ДАИШ (запрещена в РФ), а также отрядов самообороны курдов. В Москве призвали решать конфликт Анкары с курдами путем диалога с правительством Сирии.