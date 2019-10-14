Почти 100 тысяч домов в Японии по-прежнему без света

Многие жители 13 японских префектур по-прежнему сидят без света после тайфуна "Хагибис".

Мощный атмосферный вихрь обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь на воскресенье. По последним данным, без электроснабжения остаются 100 тысяч домов. Примерно половина из них - в Токио и прилегающих к столице районах. Энергетики обещают восстановить линии электропередачи только к середине недели, сообщает ТАСС.

Напомним, жертвами тайфуна "Хагибис" стали 33 человека, почти 200 пострадали, еще 19 - пропали без вести.