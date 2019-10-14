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14.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

Какой будет погода в тот день, который определяет зиму

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня, 14 октября, отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо религиозного значения с этим праздником связаны и народные приметы о погоде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой. По тому, какая погода будет на Покров, наши предки судили, какой в целом будет зима - теплой или холодной. Если на Покров дует восточный или северный ветер, зима окажется морозной. Если этот день будет ясным и теплым, то осень будет долгой, а снег не выпадет до Михайлова дня (21 ноября).

Верить или не верить народным приметам - дело личное. Но, кстати, в Гидрометцентре РФ, как ранее рассказывал научный руководитель этой организации Роман Вильфанд, к приметам относятся вполне серьезно и даже проанализировали самые популярные, чтобы понять, работают ли они в реальности. Некоторые, действительно, не беспочвенны.

Фото: iStock
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Итак, какой же погода будет на праздник Покрова?

В Москве в понедельник тепло - плюс 14-16, а по области и до +17 градусов, облачно с прояснениями и никакого снега. При этом ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Только в среду днем, когда прорвется арктический вихрь, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, ожидается кратковременное похолодание - температура воздуха не превысит +10 градусов. При этом в ночь на среду по области возможны слабые заморозки до -1 градуса.

Впрочем, в четверг снова потеплеет (до плюс 11-16 градусов) и без осадков. В пятницу и субботу плюс 7-12 градусов. "Пока температура воздуха в пределах и даже выше климатической нормы октября", - отметила Паршина.

Небольшое похолодание (до плюс 6-11 градусов в дневные часы) ожидается и в других центральных областях России к среде.

Фото: iStock
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В центральном Черноземье (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) в понедельник воздух может прогреться до +21 градуса. В четверг температура воздуха понизится до +19 градусов, а в пятницу до +16 градусов.

На юге - затяжной "бархатный сезон". В районе Сочи воздух в первой половине недели прогреется до 26 градусов. В Крыму от 22 до 27 тепла. До 18 октября осадки там маловероятны. Но температура морской воды постепенно понижается. Самое теплое море сейчас в районе Сочи - 20 градусов. У берегов Ялты - 19 градусов, у берегов Феодосии - 18 градусов. У Евпатории вода 17 градусов.

А на Урале в первой половине недели будут идти дожди, в горах - с мокрым снегом. Погода ветреная. В начале недели днем преимущественно около 10 тепла, к середине недели температура понизится на 3-5 градусов.

Фото: Kyodo/via REUTERS
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В середине недели также ожидается похолодание на юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. А в центральные и южные районы Красноярского края будет поступать теплый воздух с территории Казахстана, поэтому неделя там начнется с почти летних значений (15-20 тепла).

В Приморье также тепло - 13-18 градусов. Без особых катаклизмов. На побережье Чукотки в понедельник сильный ветер до 27 метров в секунду.

Что касается снега, то, по словам Людмилы Паршиной, снежный покров уже сформировался на севере и востоке Архангельской области, в Мурманской области, на севере Карелии. Местами есть снег на крайнем юге Красноярского края, на севере Иркутской области и Забайкалья, на севере Амурской области. Местами снег лежит в Якутии и в Магаданской области, в континентальных районах Камчатки и на Чукотке. В Восточной Сибири есть снег на Таймыре и в Эвенкии.

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