Петр Чех отразил буллит и стал лучшим игроком матча

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" на минувшей неделе подписал контракт с английским хоккейным клубом "Гилфорд Феникс", а в воскресенье провел свой дебютный матч.

Команда Чеха добилась победы со счетом 3:2 над командой "Суидон Уайлдкэтс", а чешский голкипер отразил решающий буллит. По итогам матча новичок "Гилфорда" был признан лучшим игроком встречи, сообщает ТАСС.

Чех завершил футбольную карьеру после завершения прошлого сезона. За карьеру он становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Англии. В настоящий момент он работает в "Челси" на посту технического советника.