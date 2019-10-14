Пикап Isuzu D-max сменил поколение впервые за восемь лет

В Таиланде состоялась презентация нового поколения пикап D-Max, которая является у себя на родине, пожалуй, самой популярной моделью в своём сегменте. В плане дизайна мудрить не стали - сохранили узнаваемый облик практически без изменений, но зато серьёзно поработали над рамой, силовой структурой кузова, коробкой передач и салоном.

Начнём с того, что действительно поприветствует большинство российских автолюбителей: пикап сменил задние барабанные тормоза на дисковые. Передние, раз речь зашла об этом узле автомобиля, тоже модернизировали - за счёт увеличения диметра тормозных дисков и применения двухпоршневого механизма.

В основе пикапа нового поколения - новая платформа Isuzu Dynamic Drive. Рама имеет увеличенное сечение, оптимизированное расположение поперечин и изготовлена с применением новых сплавов, что сделало её жёстче, легче. Новые крепления, как заявляют в компании, снизили количество шумов и вибраций. Также в Isuzu говорят, что благодаря раме пикап стал безопаснее - что же, подождём результатов беспощадных краш-тестов.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

Кабина также стала легче и прочнее благодаря увеличению доли высокопрочных сталей, крыша была усилена, результат - повышение жёсткости на 20%.

В компании говорят, что благодаря этим мероприятиям у всех версий была расширена грузовая платформа. Точных данных по площадке нет, только озвучены габариты для D-Max с двухрядной кабиной: 5265 х 1870 х 1790 мм - пикап укоротили на 30 мм, он стал чуточку шире - на 10 мм, и на 5 мм выше.

Моторная гамма осталась прежней, но здесь тоже не без сюрпризов. Турбодизельный двигатель объёмом 1.9 литра располагает теми же 150 л.с. (350 Нм). Трёхлитровый дизель 4JJ1 сменил индекс на 4JJ3, что буквально означает следующее: увеличено давление впрыска, поршни получили новое термоизоляционное покрытие, установлен турбокомпрессор с электронным управлением. Итог: мощность выросла со 177 до 190 л.с., крутящий момент - с 430 до 450 Нм, снизился расход топлива.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

"Аппетит" поумерили и благодаря пересмотренному 6-ступенчатому "автомату" Aisin, которому изменили передаточные числа, уменьшили гидротрансформатор и блокирующую муфту (фрикцион). В зависимости от рынка для пикапа будет доступна и механическая коробка передач.

Isuzu D-Max по-прежнему имеет жёстко подключаемый полный привод, но теперь для пикапа предусмотрена ещё и электромагнитная блокировка заднего дифференциала. Кардан, к слову, теперь из алюминия.

D-Max конструктивно не отличается от предшественника по подвеске, но штанги в передней двухрычажке другие, сзади уменьшен угол установки амортизатора и чуть расширена колея. Вкупе с новой рулевой рейкой с другим передаточным отношением и увеличенным углом поворота колёс, как говорят в компании, пикап должен приятно удивить в плане рулёжки.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

Новый Isuzu D-Max получил рулевую колонку с регулировкой по высоте и по вылету, мультимедиа с 9-дюймовым экраном (для топовых версий), двухзонный климат-контроль, сиденья с электроприводом регулировок в восьми направлениях, датчики парковки, систему бесключевого доступа. Материалы отделки улучшены, тоннель пола стал шире - в Isuzu сравнивают её с кабиной пассажирского лайнера.

Продажи в Таиланде стартуют 19 октября, разбег цен впечатляет: от 16700 долларов за рабочую лошадку и до 38 тысяч за топовый вариант пикапа. Расширение географии продаж новинки намечено на вторую половину 2020 года. В России можно купить рестайлинговый вариант D-Max прошлого поколения (от 2 145 000 рублей) и дореформенные образцы 2018 года выпуска - от 2 035 000 рублей.