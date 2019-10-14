Новости

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки с США 03:22
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы 03:18
Путин рассказал об уникальном российском оружии 02:55
США не смогли вывезти из Сирии около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ 02:39
Экологи предложили ввести запрет на бонусные мили авиакомпаний 02:12
Во Флориде один человек получил ранения при стрельбе в торговом центре 01:56
Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 13.10.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 13.10.2019
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 13.10.2019
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 13.10.2019
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 13.10.2019
Песков назвал причину отдыха Путина в России 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 02:55
Рубрика: Власть

Путин рассказал об уникальном российском оружии

Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

К моменту появления у других стран гиперзвукового оружия у РФ будет уже что-то более новое, над этим работают отечественные ученые, рассказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

СМИ: РФ сильно опередила США, создав гиперзвуковые ракеты

По словам российского лидера, создано оружие, которого нет ни у кого в мире: ракетные комплексы, которые летят не по баллистической, а по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет, но в ведущих армиях мира, безусловно, появится, но и у нас к этому времени тоже кое-что появится, рассказал Путин. Москва также разработала ударные комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО.

Президент отметил, что Россию беспокоит ситуация, связанная с глобальной стабильностью и безопасностью. США вышли из договора по противоракетной обороне, затем из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и остался только договор СНВ-3: если и он будет ликвидирован, мир станет более опасным и менее предсказуемым, предостерег президент.

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений

Россия не хочет второй холодной войны, но если она будет, то затронет страну в наименьшей степени: у Москвы есть эксклюзивные виды вооружений. "Гонка вооружений - это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - сказал Путин.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР в 1987 году. Вашингтон официально вышел из него второго августа этого года.

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Президент Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США