Путин рассказал об уникальном российском оружии

К моменту появления у других стран гиперзвукового оружия у РФ будет уже что-то более новое, над этим работают отечественные ученые, рассказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

По словам российского лидера, создано оружие, которого нет ни у кого в мире: ракетные комплексы, которые летят не по баллистической, а по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет, но в ведущих армиях мира, безусловно, появится, но и у нас к этому времени тоже кое-что появится, рассказал Путин. Москва также разработала ударные комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО.

Президент отметил, что Россию беспокоит ситуация, связанная с глобальной стабильностью и безопасностью. США вышли из договора по противоракетной обороне, затем из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и остался только договор СНВ-3: если и он будет ликвидирован, мир станет более опасным и менее предсказуемым, предостерег президент.

Россия не хочет второй холодной войны, но если она будет, то затронет страну в наименьшей степени: у Москвы есть эксклюзивные виды вооружений. "Гонка вооружений - это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - сказал Путин.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР в 1987 году. Вашингтон официально вышел из него второго августа этого года.