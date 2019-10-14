Аграрии Оренбуржья получили 68 медалей "Золотой осени"

Новости

Трамп заявил, что не против, "чтобы Асад защищал курдов от Турции" 22:47
Минобороны не обсуждало с Турцией операцию в сирийском городе Кобани 22:25
"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla 21:15
Путин обсуждал в Саудовской Аравии цены на нефть 21:11
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей 20:59
Сирийская армия вошла в Манбидж 20:52
Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
14.10.2019 23:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аграрии Оренбуржья получили 68 медалей "Золотой осени"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
По итогам XXI Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" аграрии Оренбуржья получили 68 медалей: из них 53 золотых, 14 серебряных, одна бронзовая.
На стенде Оренбуржья были представлены главные бренды региона: оренбургский пуховый платок и соль-илецкий арбуз. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области На стенде Оренбуржья были представлены главные бренды региона: оренбургский пуховый платок и соль-илецкий арбуз. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
На стенде Оренбуржья были представлены главные бренды региона: оренбургский пуховый платок и соль-илецкий арбуз. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. "Золотая осень" - главный отраслевой форум страны, который дает возможность предприятиям АПК показать потребителям лучшие образцы своей продукции, а также найти новые рынки сбыта.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Оренбургская твердая пшеница вошла в число лучших в мире

В этом году участниками выставки, проходившей в Москве, стали 50 регионов России. Делегацию региона возглавлял и.о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин.

В ходе агрофорума область подписала соглашения о сотрудничестве с Объединенной зерновой компанией и Петербургским тракторным заводом.

По многолетней традиции, в рамках "Золотой осени" прошел конкурс производителей пищевой продукции. Оренбургские аграрии стали обладателями 68 медалей. С полным списком предприятий-медалистов можно ознакомиться на сайте минсельхоза области.

В конкурсе "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив" "золото" получил "Северлакто". Золотая медаль в конкурсе "Лучшая семейная животноводческая ферма" досталась главе КФХ Марине Быковой из Александровского района. А за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства "золото" присуждено СГЦ "Вишневский".

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением