Аграрии Оренбуржья получили 68 медалей "Золотой осени"

По итогам XXI Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" аграрии Оренбуржья получили 68 медалей: из них 53 золотых, 14 серебряных, одна бронзовая.

На стенде Оренбуржья были представлены главные бренды региона: оренбургский пуховый платок и соль-илецкий арбуз. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. "Золотая осень" - главный отраслевой форум страны, который дает возможность предприятиям АПК показать потребителям лучшие образцы своей продукции, а также найти новые рынки сбыта.

В этом году участниками выставки, проходившей в Москве, стали 50 регионов России. Делегацию региона возглавлял и.о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин.

В ходе агрофорума область подписала соглашения о сотрудничестве с Объединенной зерновой компанией и Петербургским тракторным заводом.

По многолетней традиции, в рамках "Золотой осени" прошел конкурс производителей пищевой продукции. Оренбургские аграрии стали обладателями 68 медалей. С полным списком предприятий-медалистов можно ознакомиться на сайте минсельхоза области.

В конкурсе "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив" "золото" получил "Северлакто". Золотая медаль в конкурсе "Лучшая семейная животноводческая ферма" досталась главе КФХ Марине Быковой из Александровского района. А за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства "золото" присуждено СГЦ "Вишневский".