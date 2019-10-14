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14.10.2019 19:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свое отношение к резонансному убийству в Саратове девятилетней Лизы Киселевой. Омбудсмен надеется на то, что подозреваемый, которого задержали, не обратится в аппарат Уполномоченного по правам человека за защитой своих прав.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

"Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов", - заявила Татьяна Москалькова. "Очень надеюсь, этот получеловек не обратится ко мне за помощью", - сказала она в интервью "Интерфаксу".

Задержанный находится под следствием. В ночь на 11 октября в одном из гаражей Саратова была обнаружена убитой Лиза Киселева. Она пропала утром 9 октября по дороге в школу. Дорога идет вдоль гаражей, часть из которых заброшена.

Один из гаражей присмотрел убийца и там поселился. В СКР сообщили, что девочка, проходя, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил, говорится в сообщении СКР.

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам человека Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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