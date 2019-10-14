Екатеринбург выбрал площадку для строительства кафедрального собора

"Опрос легитимен. Нарушений нет. Итоги подведены", - сказал мэр Александр Высокинский по поводу завершившегося в Екатеринбурге голосования по выбору места строительства храма. Более 13 часов шел подсчет голосов, и вот каков итог опроса: за площадку на Горького, 17 проголосовали 56 008 человек (57,66), за площадку за Макаровский мостом - 38 361 (39,49).

"Недействительных опросных листов было 2774 - это 2,85 процента", - доложил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

На участки пришли 97 143 избирателя. Как рассказал депутат гордумы Николай Смирнягин, люди приходили семьями, общались и обсуждали опрос. "Чувствуется искренняя и приятная атмосфера. Люди хотят поставить точку в конфликтной истории, которая давно длится", - отметил он.

По словам зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Вадима Савина, грубых нарушений не зафиксировано.

"Мы написали новую историю города вместе с горожанами, - подчеркнул мэр. - Конечно мы будем совершенствовать этот механизм, но сегодня мы сделали большой первый шаг: завершили достаточно долгие обсуждения - в течение 10 лет - по кафедральному собору Святой Екатерины. Мы нашли инструмент, с помощью которого можно достаточно быстро делать прямой срез мнения населения".

Напомним, главный храм Екатеринбурга планировалось построить в сквере у Театра драмы, но часть горожан потребовала сохранить зеленую зону в центре, а для сооружения подобрать другое место. Было решено провести опрос и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны. Накануне голосование состоялось.