В Екатеринбурге огласили предварительные итоги выбора места под храм

В Екатеринбурге сегодня определится площадка, на которой построят храм Святой покровительницы города. Избирательная комиссия завершила подсчет результатов опроса по четырем районам - Чкаловскому, Орджоникидзевскому, Ленинскому и Октябрьскому.

К этому часу предварительные итоги голосования выглядят так: 59,17 процента горожан отдали предпочтение территории бывшего приборостроительного завода на улице Горького, а 37,9 процента - участку за Макаровским мостом.

"2,93 процента опросных листов признаны недействительными", - передает пресс-служба мэрии.

- Я проголосовал за улицу Горького, потому что это место максимально приближено к историческому. И кафедральный храм должен быть именно в центре, - сказал в день выборов митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Опрос проходил в городе накануне днем. Действовал 51 пункт, где можно было высказаться за ту или иную площадку. Велось видеонаблюдение, камеры были направлены на ящик для голосования. Порог явки - а это 10 тысяч проголосовавших - был преодолен уже к десяти утра.

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось возвести в сквере у Театра драмы. Однако, когда территорию начали обносить забором, часть жителей потребовала сохранить зеленую зону на Октябрьской площади, а для строительства найти другое место. Было решено провести опрос и прийти к решению, которое устроило бы обе стороны - и тех, кто выступает за храм в центре города, и тех, кто хочет сохранить сквер.