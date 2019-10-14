Сирия начала переброску войск на север страны

Правительственные войска Сирийской Арабской Республики начали переброску сил на север страны, где Турция проводит военную операцию "Источник мира" по созданию зоны безопасности у своих границ.

"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", - цитирует РИА Новости сообщение сирийского государственного информационного агентства САНА.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана. По словам турецкого лидера, за минувшие пять дней было ликвидировано 490 террористов.