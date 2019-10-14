Новости

Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками 15:18
25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой 15:00
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино" 12:28
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 12:15

У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение

Новости
    14.10.2019, 18:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Культовая линейка военно-исторических сериалов, созданная Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, получит продолжение.

Фото: youtube.com/ Sky Atlantic
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия"

Вслед за мини-сериалами HBO "Братья по оружию" (Brothers in Arms, 2001) и "Тихий океан" (Pacific, 2010) звёздный дуэт спродюсирует новое телешоу, которое будет называться "Хозяева воздуха" (Masters of the Air).

Правда, уже для сервиса Apple: боссы HBO отказались от этой идеи ещё в 2013 году, решив, что требуемые 250-миллионные затраты не окупятся.

Вместе со Спилбергом и Хэнксом проектом занимается Гэри Гетцман, работавший и над предыдущими сериалами, сообщает THR.

Сценарист - Джон Орлофф, также делавший "Братьев по оружию".

Новый сериал, который расскажет о подвигах американских лётчиков, будет базироваться на одноимённой книге Дэвида Л. Миллера.

Наш обзор на "Братьев по оружию" и "Тихий океан" - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 10:50
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 10:12
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
⧣ США
Фото: instagram.com/kimkardashian
Фото: Ким Кардашьян приняла крещение в монастыре в Армении 11.10.2019
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 11.10.2019
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 10.10.2019
⧣ сериалы
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 11.10.2019
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния 11.10.2019
⧣ HBO
Фото: kinopoisk.ru
Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский" 11.10.2019
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 04.10.2019
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 25.09.2019