У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение

Культовая линейка военно-исторических сериалов, созданная Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, получит продолжение.

Вслед за мини-сериалами HBO "Братья по оружию" (Brothers in Arms, 2001) и "Тихий океан" (Pacific, 2010) звёздный дуэт спродюсирует новое телешоу, которое будет называться "Хозяева воздуха" (Masters of the Air).

Правда, уже для сервиса Apple: боссы HBO отказались от этой идеи ещё в 2013 году, решив, что требуемые 250-миллионные затраты не окупятся.

Вместе со Спилбергом и Хэнксом проектом занимается Гэри Гетцман, работавший и над предыдущими сериалами, сообщает THR.

Сценарист - Джон Орлофф, также делавший "Братьев по оружию".

Новый сериал, который расскажет о подвигах американских лётчиков, будет базироваться на одноимённой книге Дэвида Л. Миллера.

Наш обзор на "Братьев по оружию" и "Тихий океан" - здесь.