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14.10.2019 23:20
Рубрика: Власть

Право без подмен

Валентина Матвиенко предложила защитить парламентариев от санкций
Текст: Галина Мисливская (Белград)
Российская газета - Столичный выпуск № 231(7989)
Россия инициирует создание рабочей группы по недопущению политических санкций против парламентариев. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на проходящей в эти дни в Белграде 141-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

На этой ассамблее будут рассматриваться три новые российские инициативы. "Первая - о запрете санкций во имя демократии и прав человека", - рассказала спикер. По ее мнению, сейчас уже всем очевидно, что "односторонние санкции не только незаконны, но и наносят огромный вред сотрудничеству стран, а главное - простым гражданам", особенно когда касаются поставок продовольствия или медикаментов. "Наш проект резолюции находит все большую поддержку на ассамблее. Она будет рассматриваться на бюро МПС и в случае поддержки есть вероятность принятия ее в следующем году", - сообщила Матвиенко.

Фото: istock
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Кроме того, Россия инициирует создание рабочей группы по недопущению политических санкций против парламентариев. Уже подготовлен документ, в котором изложена вся аргументация. "У меня прошло уже много контактов с моими коллегами, и все они говорят: мы будем поддерживать ваши резолюции", - рассказала спикер СФ.

Об этой инициативе она заявила вчера с трибуны МПС, сделав акцент на необходимости защиты международного права. Она подчеркнула, что здесь, в Сербии, очень хорошо помнят, к чему приводит его подмена "правом силы".

Бомбардировки Югославии, по мнению Матвиенко, стали отправной точкой, процесса, который привел к практическому уничтожению государства в Афганистане, Ираке и Ливии "под очень зыбкими, туманными предлогами".

"Считаю, что общими усилиями мы должны вернуться к безоговорочному следованию нормам международного права, сделать так, чтобы центральная роль ООН не вызывала ни у кого ни малейшего сомнения. Только тогда мир станет более стабильным, безопасным и благополучным, - заявила сенатор. - Считаю также первоочередным признание недопустимости применения санкций и ограничений в отношении парламентариев". Председатель СФ назвала парламентаризм одним из достижений мировой цивилизации.

Россия инициирует создание рабочей группы по недопущению политических санкций против парламентариев

Третья инициатива России на 141-й ассамблее МПС касается как раз принятия декларации о парламентской дипломатии. "Она (декларация) уже в более продвинутой стадии, надеюсь, что мы сможем принять ее уже на следующей ассамблее в Женеве", - заявила Валентина Матвиенко.

Также председатель СФ призвала парламентариев мира присоединиться к усилиям России по защите правды о Победе во Второй мировой войне. "Сегодня мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю, умалить роль Советского Союза, внесшего решающий вклад в Победу над фашизмом. Политики некоторых государств позволяют себе оправдывать нацистских палачей и их пособников", - сказала она и напомнила, что Россия выступила с предложением о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным мемориалом человечества.

"Призываю вас, уважаемые коллеги, присоединиться к этому движению и совместными усилиями реализовать эту важнейшую инициативу", - заключила Валентина Матвиенко.

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