Видео: заезды по треку уникального КрАЗа с танковым мотором

История с восстановленным на Украине КрАЗом продолжает своё развитие. Автомобильный видеоблогер Roma Urraco опубликовал в прямом смысле жаркое видео с участием легендарного грузовика.

КрАЗ с танковым мотором дал огонька во время запуска. С языками пламени из выхлопной трубы, проработав длительное время на холостом ходу. Украинцам удалось выкатить грузовик на трек для первых тестовых заездов. Гоночный болид смог удивить своими динамическими характеристиками и могучим звуком силового агрегата.

Напомним, КраАЗ с индексом 5450 был разработан в единственном экземпляре в 1991 году для участия в кольцевом чемпионате среди грузовиков FIA European Truck Racing Championship. Помимо украинского грузовика в чемпионате принимали участие ЗИЛ, МАЗ и КамАЗ, а также Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Scania, Iveco.

КрАЗ-5450 выступал в гонках лишь однажды - в 1992 году, но из-за технических неполадок до финиша он так и не добрался. После этого грузовик загнали в ангар Кременчугского автозавода до лучших времен. В результате КрАЗ-5450 пылился в ангаре до 2017 года, пока машину не забрали энтузиасты для дальнейшей реставрации.

Что касается особенностей КрАЗа-5450, то он обладает среднемоторной компоновкой, капот и крылья изготовлены из стеклопластика. В самой кабине вварен трубчатый каркас безопасности. Под капотом грузовика располагается оппозитный двухтактный турбодизель 5ТДФ от танка Т-64 с повышенной мощностью до 1000 л.с. Разгоняется КрАЗ с места до "сотни" за 12 секунд. Коробка передач также заимствована от советского Т-64. Подвеска грузовика полностью независимая, торсионная. Кроме того, установлены дисковые тормоза Lucas и антиблокировочная система.