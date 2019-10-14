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14.10.2019 21:46
Рубрика: В мире

Зачем древний Вильнюс превращают в полигон для техасских солдат

Текст: Юрий Сизов
С природным "хлебосольством", правда, на деньги литовских налогоплательщиков, напоминают местные эксперты, военное ведомство страны разместило около 200 техасских солдат из батальона ВС США на территории древнего Вильнюса. Об этом сообщило в понедельник BNS, уточнив, что ранее янки квартировали в 48 километрах от столицы этой прибалтийской республики, в Пабраде. Еще несколько десятков военных, уточняет информационное агентство, прибудут до конца октября для участия в совместных учениях с литовскими частями.
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Запаса гостеприимства у прибалтов не занимать, комментируют очередные маневры в странах Балтии обозреватели. Военные из американского батальона 9-го полка 1-й дивизии, в частности, приглашены погостить в Литве до весны, проще говоря - на полгода, уточняет портал LRT со ссылкой на министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

А базу для них соорудили неподалеку от литовско-белорусской границы. По словам главы военного ведомства, прибытие американских военных станет "важным событием", поскольку их присутствие является "одной из наиболее действенных мер сдерживания". Кого конкретно и по какому поводу собирается правительство в Вильнюсе "держать и не пущать" Кароблис скромно умалчивает, но не скрывает, что республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин назвал НАТО инструментом американской политики

Как уже сообщала "РГ", ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в Минске обеспокоены предстоящими крупными маневрами Североатлантического альянса, которые должны состояться в Восточной Европе. Он даже высказал предупреждение, что ему вместе с российским президентом придется задуматься о том, как обезопасить страны во время военных учений НАТО в Прибалтике и Польше. О том, что и у Москвы "никакой радости не вызывает" приближение инфраструктуры НАТО к границам Союзного государства, заявил 12 октября российский лидер Владимир Путин.

Кстати, стоит напомнить, что предыдущие учения альянса в балтийских водах Northern Coasts-2019, в которых принимали участие около трех тысяч военнослужащих из 12 стран, включая Албанию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Черногорию, Чехию и Эстонию, проходили буквально месяц назад.

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