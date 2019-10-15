АвтоВАЗ проверит проводку Lada Vesta на дефект в электропроводке

Дилерские центры Lada проверят автомобили семейства Vesta на возможный дефект электропроводки. Об этом говорится в предписании №53-19 от 11.10.2019 "По контролю проводов", сообщает Лада.Онлайн.

Речь идёт о попадании термоусадочной трубки на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумуляторной батареи, стартера и генератора. Дефектная деталь 8450033749. В список на проверку попало 6212 автомобилей Lada Vesta, которые были отгружены с 31 августа по 10 октября 2019 года.

Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа, прокомментировал эту информацию.

"Это не сервисная кампания, а дополнительная задача при плановых проверках. Ничего критичного", - отметил он.

Напомним, что в октябре мы сообщали о том, что АвтоВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta в связи с возможной неисправностью тормозной системы. Производитель проверит работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.