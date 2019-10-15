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15.10.2019 11:04
Рубрика: Легковые авто

Hyundai испытывает обновленную версию спортивного i30 N

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг "папарацци" сфотографировали обтянутый в маскировочную пленку спортивный фастбэк Hyundai i30N, машина проходит испытания.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Южнокорейский автопроизводитель готовит рестайлинг всего семейства i30, который не обойдет стороной и "заряженных" модификаций, хотя фастбэк i30 N считается совсем молодой модификацией - он дебютировал всего год назад, на международном автосалоне в Париже.

По информации motor1.com, и хэтчбек, и фастбэк i30 N после модернизации спереди получат решетку радиатора более агрессивной формы, измененный бампер и фары. Сзади, скорее всего, изменится только графика фонарей. У автомобиля на снимках также привлекают внимание оригинальные колесные легкосплавные диски с тонкими спицами.

Фото: www.motor1.com

Об обновлениях в интерьере и по части техники пока нет информации. Напомним, что i30 N оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 или 275 л.с.

Фото: EPA/FOCKE STRANGMANN
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Вторым вариантом комплектуют специальное исполнение i30 N Ultimate. В обоих случаях двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Вероятнее всего, всю рестайлинговую линейку i30 производитель представит одновременно. Это должно произойти ближе к середине 2020 года.

Напомним, что в России из всего семейства i30 предлагается как раз только спортивная модификация N. Причем фастбэк нам не доступен, можно купить только хэчтбек. Цена - от 2 200 000 рублей.

Фото: www.motor1.com
#Hyundai