Hyundai испытывает обновленную версию спортивного i30 N

В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг "папарацци" сфотографировали обтянутый в маскировочную пленку спортивный фастбэк Hyundai i30N, машина проходит испытания.

Южнокорейский автопроизводитель готовит рестайлинг всего семейства i30, который не обойдет стороной и "заряженных" модификаций, хотя фастбэк i30 N считается совсем молодой модификацией - он дебютировал всего год назад, на международном автосалоне в Париже.

По информации motor1.com, и хэтчбек, и фастбэк i30 N после модернизации спереди получат решетку радиатора более агрессивной формы, измененный бампер и фары. Сзади, скорее всего, изменится только графика фонарей. У автомобиля на снимках также привлекают внимание оригинальные колесные легкосплавные диски с тонкими спицами.

Фото: www.motor1.com

Об обновлениях в интерьере и по части техники пока нет информации. Напомним, что i30 N оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 или 275 л.с.

Вторым вариантом комплектуют специальное исполнение i30 N Ultimate. В обоих случаях двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Вероятнее всего, всю рестайлинговую линейку i30 производитель представит одновременно. Это должно произойти ближе к середине 2020 года.

Напомним, что в России из всего семейства i30 предлагается как раз только спортивная модификация N. Причем фастбэк нам не доступен, можно купить только хэчтбек. Цена - от 2 200 000 рублей.