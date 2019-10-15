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15.10.2019 11:13
Рубрика: Власть

Косачев: Санкции - это инструмент внутренней, а не внешней политики США

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Введение минфином США ранее анонсированных Трампом санкций против трех турецких министров и двух министерств, на мой взгляд, окончательно подтвердило то, о чем догадывались уже многие в мире: санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики США. Они не достигают номинально заявляемых целей (кто-то всерьез верит в то, что президент Эрдоган прекратит свою операцию в Сирии именно из-за санкций? А Иран прекратит ядерные разработки? А Россия откажется от двух субъектов федерации?), но в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп предал курдов и дал Турции "зеленый свет" на проведение операции. А инцидент с обстрелом турецкой артиллерией военных США в окрестностях города Кобани только подлил масла в огонь.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В МИД заявили о недопустимости столкновения сирийских и турецких военных

Трамп оказался в цугцванге и должен был реагировать под давлением не столько действий турок, сколько конгрессменов - он и реагирует в уже привычном санкционном режиме, твердо заявляя при этом, что военных действий больше не будет: "Неужели люди думают, что нам следует воевать с Турцией, членом НАТО? - написал глава Белого дома в Twitter. "Курды и Турция воюют много лет. Может, кто-то захочет поучаствовать и сражаться на стороне одних или других. Пусть!".

Другое дело, что не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции.

Российскую же позицию однозначно выразил наш президент, и она касается не только турецкой активности на сирийской земле: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена.

Так тому и быть.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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