Косачев: Санкции - это инструмент внутренней, а не внешней политики США

Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп предал курдов и дал Турции "зеленый свет" на проведение операции. А инцидент с обстрелом турецкой артиллерией военных США в окрестностях города Кобани только подлил масла в огонь.

Трамп оказался в цугцванге и должен был реагировать под давлением не столько действий турок, сколько конгрессменов - он и реагирует в уже привычном санкционном режиме, твердо заявляя при этом, что военных действий больше не будет: "Неужели люди думают, что нам следует воевать с Турцией, членом НАТО? - написал глава Белого дома в Twitter. "Курды и Турция воюют много лет. Может, кто-то захочет поучаствовать и сражаться на стороне одних или других. Пусть!".

Другое дело, что не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции.

Российскую же позицию однозначно выразил наш президент, и она касается не только турецкой активности на сирийской земле: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена.

Так тому и быть.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.