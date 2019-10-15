МВД Беларуси подтвердило освобождение россиянки Богачевой

"Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске", - пояснила в социальной сети пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что материалы по россиянке были в установленном порядке переданы "для изучения и принятия решения" в генеральную прокуратуру. При этом сейчас Анна Богачева находится на свободе, уточнила Чемоданова.

Между тем в генпрокуратуре сообщили, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории Беларуси. При этом оснований для заключения россиянки под стражу с целью дальнейшей ее выдачи США зампрокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел, передает ТАСС.

Ранее о том, что женщина находится на свободе сообщили в посольстве РФ в Минске.

В Соединенных Штатах Анну Богачеву включили в список лиц, которые якобы осуществляли вмешательство в выборные процессы в этой стране. Она была объявлена Вашингтоном в международный розыск.