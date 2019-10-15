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15.10.2019 17:19
Рубрика: В мире

МВД Беларуси подтвердило освобождение россиянки Богачевой

Гражданка РФ Анна Богачева, которую ранее задержали правоохранительные органы Беларуси, отпущена. Оснований для заключения женщины под стражу ни МВД республики, ни прокуратура не усмотрели.

"Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске", - пояснила в социальной сети пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что материалы по россиянке были в установленном порядке переданы "для изучения и принятия решения" в генеральную прокуратуру. При этом сейчас Анна Богачева находится на свободе, уточнила Чемоданова.

Фото: REUTERS/AKHTAR SOOMRO
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Между тем в генпрокуратуре сообщили, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории Беларуси. При этом оснований для заключения россиянки под стражу с целью дальнейшей ее выдачи США зампрокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел, передает ТАСС.

Ранее о том, что женщина находится на свободе сообщили в посольстве РФ в Минске.

В Соединенных Штатах Анну Богачеву включили в список лиц, которые якобы осуществляли вмешательство в выборные процессы в этой стране. Она была объявлена Вашингтоном в международный розыск.

В мире экс-СССР Беларусь
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