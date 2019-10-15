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15.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander

Текст: Евгений Костин
Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn

Китайский авторынок по-прежнему является самым крупным в мире, поэтому и предложений там больше, чем в остальных регионах. Например, совместное предприятие GAC Toyota будет выпускать RAV4 нового поколения, но с другим дизайном. Имя у кроссовера тоже другое - Wildlander. При этом RAV4 с традиционным дизайном, который уже продаётся в нашей стране, тоже будет искать своего покупателя.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600.
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У RAV4 от GAC Toyota полностью перекроен передок: фары, решётки воздухозаборника, бампер. Сзади - узкие фонари, которые точно очарования модели не добавили, и опять же - пересмотренный бампер. Скорее всего, новое пластиковое оперение ненамного скажется на габаритах кроссовера. Фотографий салона Wildlander сертификационный орган Китая пока не опубликовал, но вряд ли в GAC Toyota решили серьёзно менять архитектуру RAV4.

Набор силовых агрегатов Wildlander аналогичен Toyota RAV4. В Китае модель предложена с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. в паре с вариатором и гибридной 222-сильной установкой с электромотором на задней оси.

В России, напомним, старт продаж нового Toyota RAV4 состоялся 1 октября 2019 года. Производство модели локализовано на заводе компании в Санкт-Петербурге. Автомобиль доступен с двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра, как в версиях с передним приводом, так и с колёсной формулой 4х4. Цена на кроссовер в начальной версии исполнения - 1 756 000 рублей.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
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#Toyota #GAC