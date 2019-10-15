Президент Эквадора выполнил главное требование протестующих

Президент Эквадора Ленин Морено пошел на попятную. Он отменил указ № 883, спровоцировавший массовые беспорядки в стране.

Напомним, в начале октября глава государства решил, что пора прекратить выделять субсидии на дизельное топливо и бензин. После этого цены на АЗС выросли на 120 процентов и более. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки.

В минувшее воскресенье, 13 октября, организаторы протестов и власти сели за стол переговоров. Президент согласился аннулировать свой указ, а противники действий правительства пообещали прекратить акции неповиновения.