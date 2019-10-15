Перед этим почти весь поселок разбудил громкий хлопок, который все тут же окрестили взрывом. "Бабахнуло так, что стекла от окон разлетелись на 150 метров", - рассказывают жители.

Тело погибшей извлекли из-под завалов ближе к полудню приехавшие спасатели. Без матери остались двое детей.

- Один ребенок в шестом классе, второй - учится в техникуме. Необходимо решить вопросы по этим ребятам, как будет продолжаться обучение парня, - говорил новонежинцам примчавшийся к месту трагедии губернатор Кожемяко.

СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, взорвался неисправный водонагреватель в ванной комнате соседней квартиры. Но причиной ЧП мог быть и какой-то другой бытовой фактор, оговариваются следователи.