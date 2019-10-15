Мэр Саратова после убийства девочки пообещал снести гаражи

В Саратове после убийства на территории гаражного кооператива 9-летней девочки, собираются провести инвентаризацию такой недвижимости.

Глава Саратова Михаил Исаев распорядился проверить и благоустроить территорию гаражно-строительных кооперативов в городе. Как пояснил градоначальник, в Саратове примерно 230 ГСК, в которых десятки тысяч гаражей, многие из них заброшены. Мэр поручил подчиненным навести порядок на территории, занятой гаражами, спилить там кустарник, установить освещение и ограждение. В ходе инвентаризации будет выясняться, имеются ли на эти земельные участки правоустанавливающие документы.

- Все, что не благоустроенно, разваливается, будем сносить, - пообещал Исаев.

Как уже сообщала "РГ", в Саратове было совершено жестокое преступление. На 9-летнюю девочку по дороге в школу, когда она проходила через гаражи, напал преступник. В поисках пропавшего ребенка участвовало более трех тысяч волонтеров. По подозрению в совершении этого преступления задержан 35-летний саратовец, ранее неоднократно судимый. По версии следствия, он задушил ребенка и спрятал тело девочки в одном из гаражей.

После случившегося многие жители города стали говорить, что этот не единичный случай, дети сплошь и рядом подвергаются опасности по дороге в учебные заведения, когда проходят через пустыри, гаражи, и другие безлюдные места.

Мама погибшей девочки выступила с видеобращением к саратовцам, в котором предложила всем вместе найти решение, как обезопасить детей по дороге в школы.

Между тем на территории гаражей на Соколовой горе, где погибла школьница, как сообщают местные СМИ, рабочие уже приступили к выпиливанию деревьев и кустарника, установке освещения.