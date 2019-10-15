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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

На промплощадке предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области произошел выброс газа из подземной цистерны.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Минприроды прокомментировало ситуацию с заводом в Иркутской области

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, есть пострадавший. По данным ведомства, это специалист, который занимался подготовкой химических веществ для дальнейшей их утилизации. Он госпитализирован с небольшими ожогами.

Информация о выбросе газа поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу Усолья-Сибирского, а та поставила в известность спасателей. На место выезжали пожарные.

- Утечки газа нет, емкость герметично закрыта. Превышения предельно допустимых концентраций газа в Усолье-Сибирском нет, - сообщили представители регионального главка МЧС.

Напомним, в Усолье-Сибирском действует режим повышенной готовности из-за того, что на территории "Усольехимпрома" после банкротства предприятия остались цистерны с четыреххлористым кремнием, емкости с нефтепродуктами, загрязненные грунты, а цех ртутного электролиза.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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