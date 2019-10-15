Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе

На промплощадке предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области произошел выброс газа из подземной цистерны.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, есть пострадавший. По данным ведомства, это специалист, который занимался подготовкой химических веществ для дальнейшей их утилизации. Он госпитализирован с небольшими ожогами.

Информация о выбросе газа поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу Усолья-Сибирского, а та поставила в известность спасателей. На место выезжали пожарные.

- Утечки газа нет, емкость герметично закрыта. Превышения предельно допустимых концентраций газа в Усолье-Сибирском нет, - сообщили представители регионального главка МЧС.

Напомним, в Усолье-Сибирском действует режим повышенной готовности из-за того, что на территории "Усольехимпрома" после банкротства предприятия остались цистерны с четыреххлористым кремнием, емкости с нефтепродуктами, загрязненные грунты, а цех ртутного электролиза.