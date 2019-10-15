С момента ввода в действие территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами не прошло и года, но они уже нуждаются в пересмотре. Об этом говорится в поручении, обращенном к губернаторам регионов, которое опубликовано на сайте правительства РФ. Речь идет о том, чтобы более активно внедрять раздельный сбор ТКО, который в большинстве регионов страны до сих пор практически отсутствует. К 1 января 2020 года предложения по этому поводу должны подготовить Минприроды, Минфин, Минэкономразвития РФ и региональные власти.

В Мурманской области попытки начать раздельный сбор отходов делались не раз, но терпели неудачу. Наиболее красноречивым примером стала ситуация, с которой столкнулся председатель мурманского ЖСК "Рыбак Заполярья" Владимир Канаев.

- Три года приучали жильцов разделять отходы, поставили контейнер, - рассказал он. - А потом мусоровывозящая компания этот контейнер просто заварила, объяснив, что отходы после вывоза все равно сваливаются в одну кучу. Как после этого снова начинать агитировать жильцов за раздельный сбор? Сегодня законодательство не содержит четкого указания, кто именно должен брать на себя ответственность за организацию раздельного сбора мусора, его вывоза и переработки. Да и не в этом проблема. Контейнеры поставить нетрудно. Но у нас в области вообще нет переработки мусора. Какой смысл раздельно собирать отходы, если непонятно, что с ними потом делать?

Очередной эксперимент с раздельным сбором отходов стартовал в начале 2019 года в городе Полярные Зори. Как отметил представитель регионального оператора по обращению с ТКО Виталий Измайлов, разделение отходов на фракции сделает их вывоз дороже приблизительно на 30 процентов. Собирать разделенные отходы, следить, чтобы они не перемешивались, а порой и очищать от грязи или других фракций - все это требует дополнительного труда, а значит, и финансовых затрат. Кроме того, вряд ли жильцов вдохновит перспектива вдобавок к дополнительным хлопотам по отдельному сбору разных сортов мусора в квартире еще и дополнительно платить за их вывоз. Чтобы не отбить у них это желание, вся цепочка должна работать четко и слаженно. Но сегодня в Заполярье целые звенья этой цепи просто отсутствуют.

Неразберихи в законодательстве действительно много. Организации, управляющие жилфондом, никто не обязывает брать на себя эту миссию, отмечает эксперт. Что касается регионального оператора, то в соглашении между ним и областной администрацией указывается, что он должен "содействовать" раздельному сбору ТКО. Инициировать же эту работу должны власти. Правда, пока никто не знает, как это должно выглядеть.

У экспертов нет сомнений в том, что нужна региональная программа, которая решала бы вопрос раздельного сбора ТКО системно

Сейчас в Полярных Зорях по инициативе региональных и муниципальных властей начат раздельный сбор мусора в пяти домах. За счет муниципалитета там поставлены контейнеры, а регоператор так перестроил схему обращения с отходами, чтобы вывозить и хранить отходы в рассортированном виде. За сентябрь 2019 года в городе накоплено 14 кубометров бумаги, 14 кубометров пластика и 8 кубометров стекла по отдельности.

- Мы вывозим эти отходы, складируем у себя и по мере накопления отправляем за пределы региона, - отметил Виталий Измайлов. - Но не хватает объемов. Например, одна из организаций, с которой мы работаем, согласна принимать стекло объемом от вагона. Это минимум кубометров 30. Чтобы город мог собрать этот объем, месяца не хватит.

"Промежуточные" звенья цепи обращения с отходами уже существуют. Есть транспорт, есть полигоны, мусороперегрузочные станции, сортирующие мощности самого регоператора. Но нет начальных и конечных звеньев, связанных с приемом от населения раздельно собранного мусора и его конечной переработкой во что-то полезное. Контейнерные площадки где-то принадлежат мусоровывозящим предприятиям, где-то - муниципалитетам, где-то - ТСЖ и ЖСК.?Каждый из владельцев готов закупать контейнеры - вплоть до самых дорогих, с камерами и сигнализацией о наполнении. Но может случиться так, что для машин мусоровывозящего предприятия контейнер не подойдет. Закупка контейнера должна быть согласована с транспортными возможностями перевозчика, но пока об этом согласовании никто не заботится.

С переработкой мусора хуже - ее просто нет. Отдельные предприятия самостоятельно решают этот вопрос, принимая во внимание лишь собственные нужды. Здесь ситуация дошла до парадокса: регоператор вынужден работать с "непрофильным" мусором - таким, как резиновые покрышки, которые не относятся к твердым коммунальным отходам. В регионе никто не желает заниматься их сбором, так как некому их перерабатывать. Правда, одно из крупных горнодобывающих предприятий Мурманской области приобрело установку для пиролиза этой резины и получения из нее топлива. Но перерабатываются на ней покрышки от его же грузовых автомобилей, из которых делается топливо для его же котельных. Если сдавать туда "сторонние" покрышки, то за их переработку придется платить. И даже топливо, полученное из них, погоды не сделает: в регионе нет "сторонних" котельных, которые бы годились для его сжигания. Кроме того, чтобы наладить масштабную переработку покрышек, необходимо перерабатывать их в резиновую крошку на оборудовании, которое еще нужно купить.

Опрошенные корреспондентом "РГ" специалисты уверены: нужна региональная программа, которая решала бы вопрос раздельного сбора ТКО системно, с прицелом на долгий срок и с определенным финансированием, предусматривая создание новых производств по переработке отходов.

Прямая речь

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области:

- С 1 января 2020 года мы выделяем город Полярные Зори в один лот по раздельному сбору ТКО и разрабатываем ориентировочный график перевода всех муниципалитетов региона на раздельный сбор отходов. Это наша обязанность, определенная законодателем, другого пути у нас нет. Что касается создания производств по переработке вторичного сырья в регионе, то эта работа уже ведется. В городе Апатиты создано предприятие по переработке бумаги и картона. В Мончегорске работает небольшой цех по переработке пластика - там из отходов производятся пластиковые гранулы, которые поставляются на заводы полимерных материалов. Недавно я встречался с предпринимателем, который намерен организовать в Заполярье предприятие по переработке покрышек. Прорабатываются варианты производства из органических отходов плодородного грунта, который требуется для озеленения городов в рамках программ благоустройства. Кроме того, мы работаем с инвесторами, которые намерены строить котельные для RDF-топлива, производимого в экотехнопарке возле поселка Междуречье. На данный момент просчитывается финансово-технологическая модель этого проекта.