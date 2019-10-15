СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто

Появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники полиции ведут мужчину в наручниках, якобы подозреваемого в убийстве екатеринбурженки, к месту преступления, а тот указывает им на дорогу.

Напомним, по подозрению в расправе над молодой мамой, которая хотела продать Audi Q5, в Копейске были задержаны двое мужчин и женщина. Они находятся под стражей и дают признательные показания, скоро им предъявят обвинения. Один из них уже привлекался к ответственности.

Молодая женщина пропала вечером 10 октября. Она уехала с работы в Березовском на встречу с потенциальными покупателем машины, но домой не вернулась. На следующий день родственники обратились с заявлением о пропаже. В поисках участвовали добровольцы. Тело погибшей нашли в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

На ролике, опубликованном "Рен ТВ", видно, что полицейские и подозреваемые находятся в частном секторе.